6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمقر مجلس مدينة الخصوص

شهد ديوان عام مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حريقًا داخل أحد مكاتب قيادات مجلس المدينة دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح سوى تلفيات فى بعض المحتويات والأثاث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد باندلاع حريق داخل أحد مكاتب مجلس مدينة الخصوص بالطابق الثاني.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى المكاتب وغرف المستندات حفاظًا على خدمات ومصالح الدولة والمواطنين.

وتبين من التحريات الأولية اندلاع الحريق فى إحدى الثلاجات داخل مكتب سكرتير عام مجلس المدينة وتلاحظ وجود أسطوانة غاز تم إخراجها على الفور لعدم امتداد النيران لها والتسبب فى كارثة ومحاصرة الحريق وإخماده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.