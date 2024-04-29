إصابة عامل بنزينة بطعنة بسلاح أبيض فى الصدر بقرية أسنيت بكفر شكر

أصيب عامل بنزينة بطعنة فى الجانب الأيسر من الصدر من قبل اثنين مجهولين قاما بطعنه أمام منزله فى قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول "محمد. ع. س"، 22 سنة، عامل بنزينة، بإصابته بطعنة بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر ويخضع للملاحظة والعلاج داخل المستشفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المصاب داخل منزله بالطابق الثالث بشارع دير الناحية بجوار نقطة الشرطة القديمة بقرية أسنيت قام اثنان مجهولان يستقلان دراجة نارية بمناداته من منزله، فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه فى وجه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر وفرا هاربين وتم نقله على الفور إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.