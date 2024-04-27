السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل آخر فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد لـ3 أشخاص ولمدة عامين لجامعة خردة لاتهامهم بقتل شخص، أثناء سرقتهم لأغطية بالوعات الصرف الصحي، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٦٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول العبور والمقيدة برقم ٢٥٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة لكلا من: "محمد ف ص" ٣١ سنة - سائق ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل الخانكة، القليوبية، "شريف ش م" ٤٦ سنة وجامع خردة - مقيم بعزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و"نور ش ش" ١٩ سنة جامع خردة ومقيم بعزبة فراج الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و"دنيا ح ا" ٢٥ سنة جامعة خردة ومقيمة عزبة الباشا، أبو زعبل بالخانكة، القليوبية، لأنهم في يوم ١٠ / ٩ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد جاد الله عبد الظاهر" بأن اتفقوا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف - وعقب إتمامها فوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبسًا بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهروا أداه سيخ حديدي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات استقرت ببطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية الحرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أداة معدة للإستعمال وهي - غطاء بالوعة - المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والتابعة لمرفق الصرف الصحي والتي أنشاتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٦ مكرر ثانيًا أ من قانون العقوبات.

واستطرد: “حازوا وأحرزوا اداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص سيخ حديدي) دون مسوغ قانوني الضرورة المهنية أو الحرفية”.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الرابعة أخفت أشياء مسروقة وهي غطاء البالوعة مع علمها من أنها متحصل من جناية السرقة سابقة الوصف على النحو المبين بالأوراق.

وقال الشاهد الأول "جاد الله ع ع"٧٣ سنة بالمعاش ومقيم نزهة العبور إنه بتواصل المسعفين معه وإبلاغه بإصابة نجله فانتقل إلى مكان تواجده وبسؤاله عن سبب إصابته ومحدثها قرر له بتعدي ثلاث متهمين مجهولين عليه بالضرب وإحداث إصابته مما أدى رلى وفاته، وأضاف باتهامه للمتهمين بإزهاق روحه.