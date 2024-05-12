الأحد 12 مايو 2024
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مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن جيش الاحتلال أصدر بيانا بالشراكة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه تم اغتيال نعيم الغول، وتصفه بيانات جيش الاحتلال بأنه قائد عسكري في مخيم الشاطئ وكان مسئولا عن احتجاز بعض المحتجزين، وآخر المحتجزات التي قتلت داخل قطاع غزة، وقالت إنها نفذت هذه العملية بناء على معلومات استخباراتية.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا يعني عودة ملف ونقطة وبند الاغتيال واستهداف القيادات سواء العسكرية أو السياسية في داخل القطاع، وهذا يعني عودة المقاومة الضارية في شمال ووسط وجنوب القطاع، خاصة أن الغارات الكثيفة وتبادل الرصاصات كانت تسمع من ضواحي تل أبيب الجنوبية ما اضطر من بيانات لجيش الاحتلال إلى التبيان للجمهور والداخل الإسرائيلي لمعلومات ومصدر هذه الأصوات، ما يشار إلى حدوث تضارب.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان رسميا اليوم عن انتحار 10 من ضباط وجنود برتبة مقدم ولواء ورائد، والحديث عن انتحار 7 من صفوف الاحتياط، وكل ذلك ستؤثر على الحالة النفسية للشارع والجنود الإسرائيليين، كما أن التظاهرات ستتخذ حجما وزخما مختلفا.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية القدس المحتلة دانا أبو شمسية

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