الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 2 إثر سقوط حائط عقار بشبرا الخيمة في القليوبية

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط حائط في منطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة. وقد سقط الحائط من عقار على عقار مجاور له، مما تسبب في تلفيات بسقف المنزل الآخر. وأدى الحادث إلى إصابة شخصين بكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم تولي النيابة التحقيق في الحادث.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بلاغاً من الأهالي بسقوط حائط من عقار على عقار مجاور له، مما تسبب في تلفيات بسقف المنزل الآخر، وأدى إلى إصابة شخصين بكدمات تم نقلهم لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

وبعد ذلك، انتقل رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى موقع الحادث وتبين سقوط حائط من عقار على منزل مجاور له. وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، وتم تحرير محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.

الحادث أسفر عن إصابة يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج. وتولت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية التحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية امن القليوبية حادث سقوط شبرا الخيمة إصابة شخصين

مواد متعلقة

مصرع شاب وطفل فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

6 مصابين فى مشاجرة بالقليوبية

إصابة شخصين بحروق في انفجار ماسورة غاز بالقليوبية

"مدمن" يقتل شخصًا عاتبه على تعاطى المخدرات أمام منزله بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

محافظ القليوبية يبحث إنشاء شركة مساهمة لإدارة جمع ونقل المخلفات

بن القليوبية يقضي على الاستيراد: يوفر ملايين الدولارات للدولة

جامعة بنها تستقبل رئيس جمعية المعماريين الأردنيين لتنمية الوعي بين الطلاب

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل.. استنفدت مرات التحذير.. أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

قيادى بحماس يكشف مصدر سلاح المقاومة بالضفة الغربية

قصة فيلم الرعب بالقضيَّة رقم 1820 الذى عاشته مصر وعلاقة الـDark Web

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا