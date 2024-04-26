إصابة 2 إثر سقوط حائط عقار بشبرا الخيمة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط حائط في منطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة. وقد سقط الحائط من عقار على عقار مجاور له، مما تسبب في تلفيات بسقف المنزل الآخر. وأدى الحادث إلى إصابة شخصين بكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم تولي النيابة التحقيق في الحادث.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بلاغاً من الأهالي بسقوط حائط من عقار على عقار مجاور له، مما تسبب في تلفيات بسقف المنزل الآخر، وأدى إلى إصابة شخصين بكدمات تم نقلهم لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

وبعد ذلك، انتقل رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى موقع الحادث وتبين سقوط حائط من عقار على منزل مجاور له. وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، وتم تحرير محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.

الحادث أسفر عن إصابة يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج. وتولت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية التحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.