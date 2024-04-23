الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تستقبل رئيس جمعية المعماريين الأردنيين لتنمية الوعي بين الطلاب

رئيس جامعة بنها يستقبل
رئيس جامعة بنها يستقبل رئيس جمعية المعماريين الاردنيين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور وائل المصري رئيس جمعية المعماريين الأردنيين، والمهندس حمدي سطوحي خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية (الإيكوموس) بمكتبه على هامش الصالون الثقافي، بحضور الدكتورة زينب فيصل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها.

وقال رئيس الجامعة، إن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الصالون الثقافي لجامعة بنها بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب، مؤكدا دعم واهتمام الجامعة بتنمية قدراتهم المعرفية والعقلية وتوفير المختصين في الشان العام لإثراء أفكارهم وتعزيز لغة الحوار لديهم، والارتقاء بذوقهم من خلال إقامة الفعاليات المختلفة.

وأضاف الجيزاوي، أن جامعة بنها حريصة علي إقامة مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة والثقافية وتبادل الأراء ووجهات النظر حول القضايا المجتمعية الهامة.

يذكر أن جامعة بنها كانت قد سبق وأن استضافت كلا من الموسيقار هاني شنودة والملحن فاروق سلامة ضمن فعاليات الصالون الثقافي للجامعة.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى جمعية المعماريين وعى الطلاب المعماريين الأردنيين

مواد متعلقة

أمن القليوبية يضبط شقيقين متورطين في تجارة المخدرات والأسلحة بكفر شكر

انطلاق أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة بحضور محافظ القليوبية

إصابة 9 فى حادث تصادم سيارتي "ميكروباص" بالقليوبية

الثلاثاء.. تأجيل محاكمة قاتلى شاب فى شبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المخابز السياحية لتخفيض الأسعار

محافظ القليوبية يبحث إنهاء ملفات التصالح على المخالفات

تعيين محمد غنيم رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية

رئيس جامعة بنها: الحفاظ على التراث يعد مسئولية اجتماعية وأخلاقية

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مصر تفتح أبواب الذهب بالتحول الرقمى لجذب الاستثمارات العالمية فى قطاع التعدين

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

النائب العام ينعى وكيله المستشار عمر محمد كامل عبدالغنى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك