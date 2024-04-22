انطلاق أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة بحضور محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال بدء إنشاء مكتبة مصر العامة بحي غرب شبرا الخيمة، والمقرر إنشاؤها بالمنطقة وذلك في إطار المشروعات الجارية للارتقاء بدور المحافظة الثقافي والفني والتنويري لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال الحفر والأساسات، والتي تقام على مساحة 1762.6م2 تقريبا على طريق ترعة الشرقاوية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة إجمالية حوالي 60 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم تمويل المكتبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمبلغ 11 مليون جنيه كمرحلة أولى بناءً على طلب محافظة القليوبية بإنشائها.

ووجه المحافظ، بتوحيد الجهود للانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المقرر كون المشروع صرحا تنويريا جديدا وهاما على أرض المحافظة مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية للمشروع بالكامل ويتم تنفيذه من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أحدث طراز ووفق المعايير الدولية.

مكونات مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة

وأكد المحافظ، أن المبنى يتكون من بدروم وأرضي وثلاث طوابق وستضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرحًا للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي.

كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية وقاعات حاسب آلي وبحث علمي، بالإضافة إلى القاعات الإدارية لخدمة زوار المكتبة، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى بنهاية العام الجاري.