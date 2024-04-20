السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين النظافة

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها، وعدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية بمتابعة نظام سير العمل داخل مدينة بنها، شملت شارع عبد الحافظ ومنطقة كباري الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني منتقدًا الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين التي تعرقل حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمدينة. 

ووجه محافظ القليوبية بشن حملة مكبرة لرفع تلك الإشغالات وإزالة المخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين، مشددًا على تكثيف جهود النظافة العامة ورفع القمامة في تلك المناطق، وإعادة تنظيم حركة المرور، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري لمنع عودة الظواهر السلبية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان راحة المواطنين ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بين كل أفراد المجتمع.

كما تفقد الهجان أعمال تطوير وتجميل 3 جزر بمدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله بعد الانتهاء منه، وذلك في إطار خطة المحافظة علي تجميل مداخل المدن والعمل علي إبراز المظهر الحضاري لها، حيث تم الانتهاء من وضع بلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة، كما تم زراعتها  بعدد 10 نخلات ملوكي و250 من نبات جهنمية ألوان، و160 زهره جلبرة، و57 ثرو ليمون كنباتات الزينة  المُختلفة وزراعتها بالنجيله بالكامل لتكون متنفسًا للمواطنين.


ووجه المحافظ بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، كما تفقد أعمال الزراعة بشوارع العاصمة مؤكدًا ضرورة الاهتمام بزراعتها وريها وصيانتها بشكل مستمر حفاظا عليها من التلف ولتكون منظرا جماليا.

محافظ القليوبية رفع الإشغالات الباعة الجائلين السوق الحضاري عبدالحميد الهجان

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