الجمعة 19 أبريل 2024
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ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل صيدلية في القليوبية

ضبط عاطل بسرقة مبلغ
ضبط عاطل بسرقة مبلغ مالى من داخل صيدلية فى القليوبية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل قام بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات عن طريق المغافلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ورصدت أجهزة الامن بمديرية أمن القليوبية، صورا عبر فيسبوك مأخوذة من كاميرات مراقبة وتظهر شخصا يسرق مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد شخصية المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على مبلغ مالى من الصيدلية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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