إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالقليوبية

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بالطريق الإقليمى قبل نزلة الطريق الحر شبرا بنها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى قبل نزلة الطريق الحر شبرا بنها مما أدى إلى وقوع عددا من المصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية إصابة 9 أشخاص فى حادث مروري تصادم سيارتين وتم نقل تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المسافرين بالطريق الإقليمى نزلة الطريق الحر شبرا بنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.