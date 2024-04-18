المؤبد لـ"عصابة المقاول" لتجارة المخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، وبحضور محمد حسن، وكيل النيابة، بالسجن المؤبد لتشكيل عصابي يضم 5 أشخاص يتزعمهم مقاول لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذ من مدينة السادات والطريق الصحراوي منفذا لترويج المخدرات، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهمين نصف مليون جنيه ومصادرة المضبوطات من مخدرات وأسلحة نارية وسيارات ومبالغ مالية.

كانت المعلومات قد وردت لأجهزة الأمن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ودعمتها تحريات الأمن العام والأمن الوطني، بوجود تشكيل عصابي لترويج كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة وبعض العقاقير التخليقية.

قامت الأجهزة الأمنية ومباحث المخدرات بمتابعة أفراد التشكيل وتحديد مكان تواجدهم بمدينة السادات والطريق الصحراوي، ورصدهم قبل توزيع صفقة كبيرة من المخدرات، وتوجهت قوة كبيرة من قوات الامن مدعومة من قوات الأمن المركزى وتم ضبط المتهمين.

تبين أنهم المتهمين 5 أشخاص يتزعمهم مقاول ويتخذ من أعمال المقاولات ستارل اللاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، كما يضم افراد التشكيل شقيقان والأخران ابنا خالتهم.

ضبط بحوزتهم بندقيتين آليتين و4 طبنجات وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة و28 كيلو حشيش و10 كيلو هيروين و46 ألف قرص مخدر متنوع و4 سيارات حديثة، منها 2 دفع رباعي، و3 دراجات نارية وتروسيكل، و3.5 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 20 مليون جنيه.

بمواجهة المتهمين أقروا بترويج المخدرات واستخدام السيارات والدراجات نارية في التنقل والمبالغ المالية حصيلة البيع والأسلحة للدفاع، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق في حق جميع المتهمين.