الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المؤبد لـ"عصابة المقاول" لتجارة المخدرات في القليوبية

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، وبحضور محمد حسن، وكيل النيابة، بالسجن المؤبد لتشكيل عصابي يضم 5 أشخاص يتزعمهم مقاول لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذ من مدينة السادات والطريق الصحراوي منفذا لترويج المخدرات، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهمين نصف مليون جنيه ومصادرة المضبوطات من مخدرات وأسلحة نارية وسيارات ومبالغ مالية.

كانت المعلومات قد وردت لأجهزة الأمن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ودعمتها تحريات الأمن العام والأمن الوطني، بوجود تشكيل عصابي لترويج كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة وبعض العقاقير التخليقية.

 قامت الأجهزة الأمنية ومباحث المخدرات بمتابعة أفراد التشكيل وتحديد مكان تواجدهم بمدينة السادات والطريق الصحراوي، ورصدهم قبل توزيع صفقة كبيرة من المخدرات، وتوجهت قوة كبيرة من قوات الامن مدعومة من قوات الأمن المركزى وتم ضبط المتهمين.

تبين أنهم المتهمين 5 أشخاص يتزعمهم مقاول ويتخذ من أعمال المقاولات ستارل اللاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، كما يضم افراد التشكيل شقيقان والأخران ابنا خالتهم.

ضبط بحوزتهم بندقيتين آليتين و4 طبنجات وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة و28 كيلو حشيش و10 كيلو هيروين و46 ألف قرص مخدر متنوع و4 سيارات حديثة، منها 2 دفع رباعي، و3 دراجات نارية وتروسيكل، و3.5 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 20 مليون جنيه.

بمواجهة المتهمين أقروا بترويج المخدرات واستخدام السيارات والدراجات نارية في التنقل والمبالغ المالية حصيلة البيع والأسلحة للدفاع، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق في حق جميع المتهمين.

تجارة المخدرات تشكيل عصابي محكمة الجنايات السجن المؤبد مكاسب غير مشروعة

مواد متعلقة

25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين "TOT" بجامعة بنها

تأجيل محاكمة قاتل الطفلة السجدة إلى جلسة 8 يونيو المقبل

وفد جامعة بنها فى زيارة لجامعة بانونيا بالمجر للانفتاح على جامعات العالم

محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث الطب الوقائى

محافظ القليوبية: توريد 110 أطنان قمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

تموين القليوبية: ارتفاع نسبة إنتاجية فدان القمح وإقبال المزارعين على التوريد

المؤبد لعصابة استقطاب الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين