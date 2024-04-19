سقوط عاطل بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم أول، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة.

وتوصلت تحريات اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب والوقائع عاطل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، مستخدمًا طرق ووسائل احتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكتروني".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما شهدت مدينة كفر شكر واقعة قتل، حيث أقدم طالب على قتل زميلة طعنا بالسكين في مشاجرة بينهما للخلاف على الجيرة وتم نقل الجثة الى المستشفى وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد تلقي مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من المستشفى بوصول طالب مصاب بجرح طعني وتوفي أثناء إسعافه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أنه بسؤال والد المجني عليه أفاد بحدوث مشاجرة نجله المتوفى وآخر طالب لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح الأبيض المستخدم.