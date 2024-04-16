الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالسطو على شخص بمحيط ماكينة atm في شبرا الخيمة

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب- مقيم بالقاهرة) أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالي من ماكينة صراف آلي بدائرة القسم، فوجئ بقيام (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري والاستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى.

بإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين، سائق مركبة "توك توك" "لإثنين منهم معلومات جنائية") واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالي) وكذا (فرد محلي – طلقات - مركبة "توك توك") المستخدمين في الواقعة.

اجهزة الامن وزارة الداخلية النقد الأجنبي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية ماكينة صراف آلى

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