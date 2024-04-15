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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سائق يقـتل صاحب محل ويصيب شقيقه في القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك محل تغيير زيوت "توفى إثر إصابته" بجروح متفرقة وشقيقه سائق "مُصاب بجروح متفرقة"، وبسؤال المُصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينهما وسائق، مقيم بذات العنوان، لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه وشقيقه بـ عصا خشبية تخلص منها، مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة شقيقه.

سائق يقـتل صاحب محل ويصيب شقيقه في القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

امن القاهرة النيابة جهات التحقيق محكمة وزارة الداخلية صاحب محل القليوبية

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