الداخلية تنظم زيارة لطلاب وأساتذة جامعة سوهاج لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

استقبل قطاع الحماية المجتمعية بـوزارة الداخلية وفدًا ضم رئيس جامعة سوهاج ولفيفًا من الأساتذة والطلاب بالجامعة لزيارة مجمع مراكز إصلاح وتأهيل أخميم بسوهاج.

يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستهل الوفد الزائر الجولة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز الدور الذي بذلته وزارة الداخلية في تطبيق جميع أوجه الرعاية بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

وأجرى الوفد جولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل، شملت المركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.

كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى المطبخ– مبنى التأهيل والتعليم الفني، والذي يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.

وتفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، واختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية للمشروعات الزراعية المكشوفة والصوب.

ولاقت الزيارة استحسانًا وإشادة من الحضور وأعربوا عن بالغ تقديرهم لوزارة الداخلية لما لمسوه من مهنية كافة العناصر الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير، وأن ما شاهدوه من أوجه رعاية وتأهيل مختلفة تُمثل إنجازًا وطنيًا ونقلة نوعية تهدف لإعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم في المجتمع.