وزارة الداخلية تضبط أحد أكبر تجار المخدرات فى جنوب محافظة قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، في القبض على الوحش من كبار تجار المخدرات في مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قفط بشن حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بقرى دائرة المركز.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام عزت رئيس مباحث شرطة قفط، والنقيب حسين عياد والنقيب عمرو عبدالحفيظ معاوني مباحث، من القبض على متهم شهرته "الوحش" هارب من حكم بالمؤبد و3 ضبط وإحضار في قضايا جنائية وكان بحوزته بندقية آلية و20 طلقة و3 طرب حشيش، و13 كيس شابو، و26 كيس بانجو، وربع كيلو هيروين.

تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق آخر كان قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على جثة سبعيني غريق داخل ترعة في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة سبعيني داخل ترعة في قرية الجبلاو مركز قنا.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 70 عامًا تقريبًا داخل الترعة الصغيرة في قرية الجبلاو مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.