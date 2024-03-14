الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا

طلقات نارية
طلقات نارية

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية وألة حادة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية دندرة وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وتبين بعد الفحص إصابة "م..أ.ح، يبلغ من العمر 40 عامًا، وشقيقه أ، يبلغ من العمر 45 عامًا، وم.ع، يبلغ من العمر 45 عامًا، وأ.ب، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلقات نارية وب.ع، يبلغ من العمر 41 عامًا، بطعنات آلة حادة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية دندرة.

تقرر نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين. 

وكان قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبص على المتهمين في قتل شاب بطعنات آلة حادة ثم حرقه بالمخلفات في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية منذ أسبوع موافق يوم أربعاء، عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالعثور على جثة الشاب “س.م.س”، يبلغ من العمر 35 عامًا تقريبًا متفحمة وبها طعنات ملقاة في الطريق بقرية الحجيرات.

وبعد تكثيف التحريات أن المتهمين في ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بينه وبين جزار، تم القبض على الجزار المتهم الرئيسي ويُدعى "ش" وآخر يُدعى "م" من قرية أولاد عمرو وجاري البحث عن المتهم الثالث في واقعة قتل شاب طعنًا بآلة حادة ثم إشعال النيران في الجثة داخل قرية الحجيرات.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم الثالث الهارب.

- النيابة العامة الكوبري دندرة محافظ قنا محافظة قنا اشرف غريب الداودي

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