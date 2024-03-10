الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى نجع حمادى يستبدلون "زينة رمضان" بأعلام فلسطين تضامنا مع غزة (صور)

زينة رمضان باعلام
زينة رمضان باعلام دولة فلسطين في الصعيد

في مبادرة مختلفة، علق عددًا من الأهالي في مركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، زينة شهر رمضان المبارك بأعلام فلسطين، وذلك في رسالة محبة قاموا بتوجيهها لأهالي قطاع غزة ودولة فلسطين.

 زينة رمضان باعلام دولة فلسطين في الصعيد

هنا في منطقة المجتمع الجديد في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، علق أصحاب المحلات التجارية وأهالي المنطقة وسكان العقارات في المنطقة زينة شهر رمضان المبارك، بألوان وأعلام دولة فلسطين.

من جانبه يقول نور أحمد، أحد أهالي مركز نجع حمادي، وأحد المساهمين في تعليق زينة شهر رمضان المبارك، إن الأهالي القاطنين في المنطقة وأصحاب المحلات التجارية قرروا منذ أيام قليلة، في تعليق زينة الشهر الكريم كما هو معتاد سنويًا منهم.

 زينة رمضان باعلام دولة فلسطين في الصعيد

وتابع أحمد في حديثه لـ"الدستور"، أن تعليق الزينة الرمضانيه في الشوارع هو أمر معتاد سنويًا، حيث يتجمع الأهالي قبل رمضان بأيام قليلة، ويجمعون الأموال من بعضهم البعض لشراء وتعليق الزينة الرمضانية.

ويضيف أحد أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أن تعليق الزينة الرمضانية هذا العام كان مختلفًا، حيث تجمع أصحاب المحلات وقاطني العقارات في المنطقة وقرروا أن تكون الزينة الرمضانية بألوان واعلام دولة فلسطين المحتلة قائلًا: "فلسطين في القلب ودي أقل حاجة ممكن نقدمها ليهم".

 زينة رمضان باعلام دولة فلسطين في الصعيد

فيما أكد محمد عزالدين، أحد أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والذي ساهم في شراء وتركيب زينة شهر رمضان المبارك، إن الزينة هذا العام لابد أن تعبر عن ما يحدث في أنحاء الدولة الفلسطينية، مشيرًا أن الجميع من الأهالي ابهروا بشكل الزينة، قائلًا: "لازم نفتكر أخواتنا اللي بيموتوا كل يوم قتلًا وجوعًا من الاحتلال الغاشم".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الفلك سوف يستطلع هلال شهر رمضان المبارك الأحد، ليؤكد أول أيام الشهر الكريم. 

قنا نجع حمادي رمضان فلسطين غزة

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