الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اتفاق لإنشاء محطة طاقة شمسية باستثمارات 1.1 مليار دولار في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن الاتفاق مع شركة نرويجية، لإقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 2 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار.

جاء ذلك خلال استقباله سفيرة ة مملكة النرويج بالقاهرة، وعرض خطة الشركة لتطوير وتنفيذ المشروع وما يستلزمه ذلك من تعاون بين الجانبين، وكذا التشاور بشأن تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية.

أضاف الداودي، بأن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

ومن جهتها، أفادت السفيرة النرويجية، وفق بيان صحفي صادر عن ديوان عام محافظة قنا، بأن الشركة النرويجية تعمل على تطوير عدد من المشروعات الأخرى بمصر خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزينها وطاقة الرياح، مشيرة إلى أن الشركة خلال شهر فبراير الماضي قامت بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة مصر للألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية بهدف تطوير محطة طاقة شمسية ضخمة بقدرة 2000 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 1.1 مليار دولار، لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحويل جزء من إنتاج مصنع الشركة بنجع حمادي إلى منتج أخضر يسهل تصديره إلى دول أوروبا وعدد من الدول الأخرى المهتمة بخفض البصمه الكربونية للمنتجات التى تدخل أسواقها.

فيما قال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، تتوافق مع معايير التصنيع العالمية واشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون.

قنا إقامة محطتي طاقة متجددة محافظ قنا محافظة قنا لنرويج

مواد متعلقة

محافظ قنا يدشن برنامج "أسرة" لنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

محافظ قنا ورئيس هيئة المثلث الذهبى يناقشان سبل التعاون لتنمية وتطوير المنطقة

العثور على 3 جثث في مركز نجع حمادي شمال قنا

محافظ قنا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود

بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز قفط

محافظ قنا ورئيس التخطيط العمراني يعتمدان مخطط التنمية للحميدات

الأكثر قراءة

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟