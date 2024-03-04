العثور على 3 جثث في مركز نجع حمادي شمال قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على 3 جثث في أماكن مختلفة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة أحمد.ص، 14 عاما، طالب، مشنوقا، بقرية القصر بنجع حمادي، كما تلقى إخطارًا بالعثور على جثة شاب، يبلغ من العمر 20 عاما، مذبوحا داخلى مصلى للعيد بنفس القرية، وآخر مجهول الهوية غريقًا بالقرب من مرشح مياه.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

في سياق آخر كان قد لقي شاب مصرعه بطلق ناري، اليوم الأحد، في المشاجرة المشاجرة المسلحة التي نشبت بين عائلتين وراح فيها رضيع وأصيب والده وبعد دقائق سقط القتيل الثاني لتصبح الحصيلة حتى الآن جثتين ومصاب داخل قرية السمطا، نركز دشنا، شمالي محافظة قنا.