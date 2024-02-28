محافظ قنا يوافق على مد فترة تجديد الحضانات 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مد فترة التجديد للحضانات التي تعمل بترخيص مؤقت من 6 أشهر إلى عام، بشرط يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية والجهات المعنية كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، لتوفيق أوضاع دور الحضانات غير المرخصة، ومناقشة سبل تذليل العقبات وإيجاد الحلول بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه توفيق أوضاع 97 دور حضانة على مستوى المحافظة، وبحث سبل تذليل كل العقبات وتيسير إجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة، حرصًا على سلامة الأطفال طبقًا للقانون.

من جهته، أوضح محافظ قنا، أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 52 حضانة ترخيص مؤقت، لافتًا إلى أنه كلَّف مسؤولي التضامن الاجتماعي، بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، موجهًا مسؤولي الحماية المدنية بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات.