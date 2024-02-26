الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خلال استقباله السفير البريطاني.. الداودى يستعرض الفرص الاستثمارية في قنا

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، السيد جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة.

ورحب محافظ قنا،  بالسفير البريطاني والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن هناك آفاق مفتوحة بين الجانبين لتعزيز التعاون.

وقال محافظ قنا، إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية، التي شهدتها محافظات مصر خلال ال ٨ سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات.

كما استعرض محافظ قنا، مع السفير البريطاني أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التي تتميز بها محافظة قنا والفرص الاستثمارية في تلك القطاعات خاصة أن المحافظة، لديها من المقومات ما يجعل تلك القرى فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ قنا بعض الهدايا التذكارية المعبرة عن التراث القنائي للسفير البريطاني والوفد المرافق له.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، واعتزاز بلاده الدائم بالتعاون مع مصر في المجالات المختلفة، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني، مشيدا بالوضع التنموي الذي وصلت له المحافظة.

قنا محافظ قنا محافظة قنا السفير البريطانى أشرف الداودي محافظ قنا

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