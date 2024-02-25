الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

وكيل تعليم قنا يفتتح معرض الصحافة والإعلام التربوي السنوي

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، معرض الصحافة والإعلام التربوي السنوي، يرافقه منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية ولجنة التقييم الوزارية وبحضور محمود مرغني، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي ومديرى عموم الادارات التعليمية، وأسامة قدوس، مدير ادارة العلاقات العامة والدكتور احمد شوره عميد المعهد العالي السابق وعدد من موجهى الصحافة والأخصائيين والطلاب المشاركين في المعرض،وذلك فى إطار خطة الأنشطة الوزارية لمسابقات الصحافة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024، بمقر مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

وتضمن المعرض ركن رياض الأطفال، وركن للتربية الخاصة، ومجلات الحائط والمجلات المصورة والربع ساعة والمجلات الطائرة والعديد من القوالب والفنون الصحفية التى نفذها طلاب المدارس المختلفة منها المقال والتحقيق والحديث الصحفى فى موضوعات مختلفة منها التغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي وعيد الطفولة وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

وعلى هامش المعرض تم تقييم مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني حيث يشارك في المسابقة مدرسة الثانوية الفنية الزخرفية العسكرية بنجع حمادى، ومدرسة نقاده الثانوية بنات بنقاده بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب السيد عن إعجابه بكل الأعمال المنفذة بالمعرض والجهد الملموس فى تنفيذها، موجهًا التحية والتقدير لجميع القائمين بالعمل للتنظيم الجيد والأعمال المعروضة الهادفة، مؤكدًا دعمه الدائم لجميع الأنشطة التربوية المختلفة والتي تعمل على بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

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