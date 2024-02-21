جرار قصب ينهي حياة تلميذ في قنا أثناء عودته من المدرسة

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات جرار محمل قصب أمام قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، فيما قد أخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات اللازمة مباشرة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ دهسه جرار محمل قصب في قرية الحجيرات مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع علي حسن محمد عبدالستار، يبلغ من العمر 12 عامًا، أسفل عجلات جرار محمل قصب في قرية الحجيرات مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تم القبض على السائق المتسبب في الحادث وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.