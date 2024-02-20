الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

يوفر 150 فرصة عمل.. محافظ قنا يعلن طرح المجمع الصناعي الحرفي بأبوتشت

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن طرح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت للمستثمرين خلال شهر.

 

جاء خلال الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا، أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه ويضم المجمع ماكينات حياكة وعدد من الماكينات المكملة لها وعدد 4 ورش صناعات صغيرة، وفصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.


وأضاف الداودي، أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يعد أحد المشروعات التنموية التي نفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أبوتشت حازم عمر نائب محافظ قنا

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