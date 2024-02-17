السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، في إطار حرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا على تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات الجديدة من خلال تطبيق القواعد والمعايير والشروط المُقررة، بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 ضمت اللجنة في عضويتها كلا من محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

وأكد نائب محافظ قنا، مراعاة أن يكون المتقدمون ملمين بكافة القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها، والعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته لزملائه في العمل لخلق جيل جديد من المتميزين، موضحا انه تم اجراء المقابلات الشخصية لعدد 14 متقدم لشغل وظيفة رئيس قرية.

وأضاف عمر، أن المحافظة حريصة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بها وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

في سياق آخر، كان أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن الانتهاء من حجز جميع وحدات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي  من ابناء قنا بنسبة 100%، كما تمت الموافقة على إجراء توسعات بمصانع منطقة "هو" الصناعية، مع تقسيط مقايسة توصيل المياه للمصانع أسوة بما حدث بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع المستثمرين، لبحث التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، محمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية وعدد من المستثمرين.

قنا رئيس قرية محافظة قنا محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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