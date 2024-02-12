حادث أليم في قنا.. العثور على جثة طفلة عمرها 10 سنوات مذبوحة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الاثنين، على جثة طفلة بها ذبح في الرقبة بجوار مستودع بوتاجاز داخل قرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا وأخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات اللازمة في الواقعة الأليمة في قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة في قرية الطويرات مركز قنا.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة ملك محمد عيد محمود، 10 أعوام، وجاري نقل الجثة إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، والرائد أحمد عمرو خلف الله، رئيس مباحث قنا من جهودها لكشف ملابسات الجريمة.