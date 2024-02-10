أطفال الترامسة يتفاعلون مع عرض "الليلة الكبيرة" فى ختام فعاليات مسرح المواجهة بقنا

تفاعل أطفال قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، مع عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" ضمن ختام فعاليات مسرح المواجهة والتجوال، يعرض الأوبريت صورة غنائية "الليلة الكبيرة"، والذي يصوّر الحالة الشعبية لليلة المولد في التراث المصري وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السينما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهي الأوبريت بآذان الفجر.

ويُقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وإشراف الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع وزارات: الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير.

من جهته، أكد محافظ قنا، أهمية مثل هذه الأعمال الفنية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وغرس قيم الانتماء والولاء، ونبذ العنف والتعصب لدى الشباب والأسرة المصرية، كأحد الأهداف الرئيسية، التى يعمل على تحقيقها مشروع مسرح المواجهة والتجوال، ضمن المبادرة الرئيسية "حياه كريمة"، مقدمًا شكره وتقديره لوزارة الثقافة، والقائمين على تقديم العرض المسرحي، لحرصهم على الوصول بالمنتج الثقافى للقرى الأكثر احتياجًا في جنوب صعيد مصر، بعد أن كان قاصرًا على العاصمة ومحافظات الوجه البحري.