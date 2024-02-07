محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، وجاء نص البرقية: "يُشرفني ويُسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج هذه الذكرى العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التي نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية امنًا واستقرارًا في ظل قيادتها الحكيمة".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعيًا الله عزل وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل مكروه.