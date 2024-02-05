الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطلق الرصاص داخل جنازة.. إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في أبوتشت

جثة
جثة

أصيب 5 أشخاص بطلق ناري، اليوم الاثنين، داخل عزاء في قرية الحسينيات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 5 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء في مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين إصابة 5 أشخاص كلًا من "رفاعي.م.ه، وشقيقه رشيدي.م.ه، وفايز أبوالوفا، واثنين آخرين بطلقات نارية داخل عزاء إثر مشاجرة بين أطفال عائلتين أحد أطراف عائلة من بينهما دخل فتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

وكان قد أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادثين متفرقين بمركزي نجع حمادي وأبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان كل حادث على حدى لنقل المصابين.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث  انقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين بركة نجع حمادي وتم الدفع بالسيارات.


وأسفر الحادث عن إصابة 4 شباب جاءت أسماؤهم كالآتي "عبدالحميد أحمد عبد اللطيف، يبلغ من العمر 28 عامًا، ومحمود خالد محمود، يبلغ من العمر 32 عامًا، ومحمود محمد عصران، يبلغ من العمر 35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجمال سعيد محمد، يبلغ من العمر 29 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.


كما تلقى بلاغًا آخر بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع تروسيكل في قرية الكرنك على الطريق الزراعي مركز أبوتشت، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بكل حادث على حدى وأخطرت الجهات المختصة جهات لتتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الحادثين.

امن قنا شرطة أبوتشت محافظة قنا احبار محافظة قنا إطلاق الرصاص

مواد متعلقة

محكمة قنا الاقتصادية تغرم شخص 20 ألف جنيه سب آخرعلى فيسبوك

مصرع 2 وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى قنا

محافظ قنا: دعم مشروعات الأمن الغذائي بـ25 ألف كتكوت للتسمين

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مسجد الخير بحجازة قبلى

بدء عمل لجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحى بعيادات التأمين الصحى بقنا

تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بمحافظة قنا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟