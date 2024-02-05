أطلق الرصاص داخل جنازة.. إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في أبوتشت

أصيب 5 أشخاص بطلق ناري، اليوم الاثنين، داخل عزاء في قرية الحسينيات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 5 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء في مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين إصابة 5 أشخاص كلًا من "رفاعي.م.ه، وشقيقه رشيدي.م.ه، وفايز أبوالوفا، واثنين آخرين بطلقات نارية داخل عزاء إثر مشاجرة بين أطفال عائلتين أحد أطراف عائلة من بينهما دخل فتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

وكان قد أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادثين متفرقين بمركزي نجع حمادي وأبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان كل حادث على حدى لنقل المصابين.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين بركة نجع حمادي وتم الدفع بالسيارات.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 شباب جاءت أسماؤهم كالآتي "عبدالحميد أحمد عبد اللطيف، يبلغ من العمر 28 عامًا، ومحمود خالد محمود، يبلغ من العمر 32 عامًا، ومحمود محمد عصران، يبلغ من العمر 35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجمال سعيد محمد، يبلغ من العمر 29 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



كما تلقى بلاغًا آخر بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع تروسيكل في قرية الكرنك على الطريق الزراعي مركز أبوتشت، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بكل حادث على حدى وأخطرت الجهات المختصة جهات لتتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الحادثين.