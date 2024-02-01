الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بمحافظة قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام الدير ملاك في مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام الدير ملاك في نقادة، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من "صفاء مورسي سوريال، تبلغ من العمر 48 عامًا، وكرسي بركات ثابت، يبلغ من العمر 32 عامًا، وسمير نظير الجندي، يبلغ من العمر 33 عامًا، وداود رفعت زخاري، يبلغ من العمر 34 عامًا، وقسيمة تاوضروس بطرس، تبلغ من العمر 60 عامًا، وفيبس صبحي جادالله، يبلغ من العمر 47 عامًا، ويوليس حشمت لوحنا، يبلغ من العمر 12 عامًا، وتريزة وليم حبيب، تبلغ من العمر 50 عامًا".

ونقل المصابين إلى مستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

كسر في ماسورة غاز 6 بوصة

في سياق آخر كان قد شهدت قرية المعيصرة في أبوشوشة مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، واقعة كسر في ماسورة غاز 6 بوصة خط رئيسي أثناء عمليات الحفر لتركيب كابل كهرباء، وتم التحرك العاجل من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا والوحدة المحلية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوجود كسر في ماسورة غاز داخل قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

وعلى الفور تحركت طوارئ شركة الغاز وشركة المياه وقوات الحماية المدنية في قنا وقوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت إلى مكان الواقعة بسرعة عاجلة، وتمت السيطرة دون وجود أي إصابات بشرية.

وتبين أن الكسر في ماسورة خط رئيسي 6 بوصة، بسبب أعمال الحفر لتركيب كابل كهرباء في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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