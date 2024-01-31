العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، على جثة شخص مجهول الهوية أسفل سلم محطة القطار في مدينة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل سلم محطة القطار في بندر قنا.

وتبين بعد الفحص من قبل قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم العثور على جثة شخص مجهول الهوية من الدراويش توفي أثناء نومه ولا توجد بالواقعة شبهة جنائية، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف هوية المتوفي لتسليم جثته لذويه.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، على جثة شخص مجهول الهوية أسفل سلم محطة القطار في مدينة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل سلم محطة القطار في بندر قنا.

وتبين بعد الفحص من قبل قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم العثور على جثة شخص مجهول الهوية من الدراويش توفي أثناء نومه ولا يوجد بالواقعة شبهة جنائية، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف هوية المتوفي لتسليم جثته لذويه.