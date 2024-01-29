الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحداها مائل بمقدار 30 سم.. كواليس إخلاء 6 عقارات من السكان بنجع حمادي

عقار في قنا
عقار في قنا

كشف أحد سكان العقارات التي تم إخلائها في منطقة المطحن بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، كواليس صدور قرار الوحدة المحلية بإخلاء 6 عقارات من السكان حفاظًا على حياتهم.

وأكد رافضًا ذكر اسمه، أن الأهالي شعروا بميل العقار بمقدار 30 سم، مما أدي إلي قيام أحد ملاك العقارات المجاورة بإبلاغ الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وأضاف أن الأهالي وسكان العقارات تسلموا إخطارًا من الوحدة المحلية وديوان عام المحافظة، بإخلاء العقارات المجاورة حرصًا على حياتهم.

وأخلت الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي شمالي قنا، اليوم الإثنين، 6 عقارات من السكان والمحلات، عقب ورود بلاغ من أحد السكان، بوجود تصدع في أحدهم، انتظارًا لمعاينة لجنة من الخبراء.

وانتقل أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، إلى موقع العقار بمنطقة المطحن بمدخل المدينة الشرقي، وبدأوا في إبلاغ السكان بالعقارات بضرورة الإخلاء، انتظارًا لقيام لجنة من الديوان العام للمحافظة بالمعاينة والفحص حفاظًا على حياة المواطنين.

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي شمالي قنا، فحص ومعاينة عقار بمدخل المدينة، وذلك عقب بلاغ من أحد ملاكه بشأن تصدعه منذ ساعات قليلة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، في تصريحات له، أنه ورد بلاغ للوحدة المحلية منذ ساعات من أحد ورثة وملاك العقار 94، بشأن تصدع عقار ومخاوف من سقوط وانهيار أجزاء منه، لافتًا ان الوحدة المحلية تحركت على الفور وبدأت في معاينة وفحص العقار.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، كردونًا أمنيًا، حول العقار خشية انهيار أجزاء منه، ولا تزال الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية تفحص العقار.

قنا محافظ قنا محافظة قنا رئيس مركز نجع حمادي امن قنا

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