إصابة 19 شخصا عقرهم كلب مسعور فى قنا

أصيب 19 شخصًا، اليوم الخميس، عقرهم كلب مسعور بعد أن هاجم قرية الخطارة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة 19 شخصًا عقرهم كلب مسعور داخل قرية الخطارة مركز نقادة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين بينهم أطفال وسيدات عقرهم كلب مسعور في قرية الخطارة مركز نقادة إلى مستشفى طوخ لتلقي المصل الخاص بعقر الكلاب جاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر؛ كان قد أصيب مُسن وجاره، اليوم الخميس، طعنًا بسلاح أبيض "كاتر" على يد لص مدمن شابو تصديا له أثناء سرقة عربة كارو مملوكة للمُسن، داخل مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بإصابة مُسن وجاره طعنًا بآلة حادة " كاتر" داخل دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قفط برئاسة الرائد إسلام عزت، رئيس المباحث وتبين إصابة "محمد.ي.ع، يبلغ من العمر 62 عامًا، وجاره أسامة.ج، طعنًا بسلاح أبيض "كاتر" على يد لص وفر هاربًا بدائرة المركز.

وكشفت تحريات المباحث، أن مرتكب الواقعة ك.م.أ، يبلغ من العمر 26 عامًا، من قوص، لص ومدمن شابو حاول سرقة عربة كارو وعندما تصدى له صاحبها المُسن وجاره طعنهما بسلاح أبيض "كاتر" وفر هاربًا، تم القبض عليه وبحوزته مادة الشابو المخدر والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.