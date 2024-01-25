الشرطة توزع الورد والشوكولاتة على المواطنين احتفالا بعيدها في قنا

احتفل عدد من قيادات رجال الشرطة في محافظة قنا مع المواطنين، بذكرى عيد الشرطة الـ72، حيث تم توزيع الورد وقطع الشيكولاتة على المواطنين والأطفال في الشوارع المختلفة بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وقام رجال وزارة الداخلية، باستقبال الأهالى في شوارع نجع حمادي، وإهدائهم الورود والأعلام وسط حالة من الفرحة الكبيرة من المواطنين وتقديم التحية والتقدير إلى رجال الشرطة في عيدهم.

واستغل رجال المرور تواجدهم المكثف في كافة الشوارع والميادين، لتوزيع الورود على المواطنين من قائدي المركبات والدراجات النارية المختلفة، كنوع من المشاركة في احتفالات عيد الشرطة.

وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور مع رجال الشرطة في شوارع مدينة نجع حمادي، وتهنئة الشرطة بعيدها الـ72 وتقدير بطولات الشرطة وتضحايتهم لحفظ الأمن والأمان في مصر.

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكان قد قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمقر مديرية الأمن، وعقب ذلك توجها إلي مقر فِرق قوات الأمن، حيث تم استقبالهما بعزف السلام الجمهورى وسلام الشهيد، وقام محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة، بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ ٧٢ للشرطة، حضر مراسم الاحتفال كل من الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء ضياء رفعت نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا، ورجال الدين الاسلامي والمسيحى، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة.

