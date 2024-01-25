الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرطة توزع الورد والشوكولاتة على المواطنين احتفالا بعيدها في قنا

الشرطة توزع الورود
الشرطة توزع الورود في قنا

احتفل عدد من قيادات رجال الشرطة في محافظة قنا مع المواطنين، بذكرى عيد الشرطة الـ72، حيث تم توزيع الورد وقطع الشيكولاتة على المواطنين والأطفال في الشوارع المختلفة بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وقام رجال وزارة الداخلية، باستقبال الأهالى في شوارع نجع حمادي، وإهدائهم الورود والأعلام وسط حالة من الفرحة الكبيرة من المواطنين وتقديم التحية والتقدير إلى رجال الشرطة في عيدهم.

واستغل رجال المرور تواجدهم المكثف في كافة الشوارع والميادين، لتوزيع الورود على المواطنين من قائدي المركبات والدراجات النارية المختلفة، كنوع من المشاركة في احتفالات عيد الشرطة.

وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور مع رجال الشرطة في شوارع مدينة نجع حمادي، وتهنئة الشرطة بعيدها الـ72 وتقدير بطولات الشرطة وتضحايتهم لحفظ الأمن والأمان في مصر.

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكان قد قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمقر مديرية الأمن، وعقب ذلك توجها إلي مقر فِرق قوات الأمن، حيث تم استقبالهما بعزف السلام الجمهورى وسلام الشهيد، وقام محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة، بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ ٧٢ للشرطة، حضر مراسم الاحتفال كل من الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء ضياء رفعت نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا، ورجال الدين الاسلامي والمسيحى، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة.
 

قنا 25 يناير عيد الشرطة إجازة عيد الشرطة محافظة قنا نجع حمادي

مواد متعلقة

العثور على جثة رضيعة مجهولة النسب ملقاة في الطريق الصحراوي بقنا

محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

ضمن "أسرتك ثروتك".. ندوة بمجمع إعلام قنا حول "تعزيز تكافؤ الفرص"

تصادم قطار قصب وسيارة ربع نقل فى قنا دون إصابات

محافظ قنا: 297 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2023

«بيطري قنا» يعلن عن قافلة بيطرية لمركز نقادة جنوب المحافظة..غدا

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة