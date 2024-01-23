الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: 297 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2023

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، المسئولين بسرعة بانه تم تمويل 10022 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال عام 2023، بإجمالى مبلغ 297 مليون و130 ألف و274 جنيه، عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

 تمويل 435 مشروعا صغير بـ 124 مليون و289 ألف جنيه

وأضاف محافظ قنا، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 435 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 124 مليون و289 ألف و878 جنيه، وفرت 1422 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 9587 مشروعا بتمويل قدره 172 مليون و840 ألاف و396 جنيه، وفرت 12320فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

 بحث شكاوى المواطنين

وفي سياق اخر كان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء عددا من المواطنين بمكتبهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

و قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا، استقبل 90 مواطنا، من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، ولا يُخل باللوائح والقوانين

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