الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلى لمدينتى قوص وقفط

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط بإجمالي مساحة 430 فدان، طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة2008، وذلك بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأوضح محافظ قنا، أن المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز من خلال مساحات قطع الأراضى واشتراطات البناء ومناطق خدمية، ومواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان إلى آخر، وسيتم العمل بالمخططات بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلى لمدينتى قوص وقفط، سوف تسهم في الحد من النمو العشوائى لمناطق الامتداد العمرانى وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، ومن ثم سوف تساهم بشكل كبير فى تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا قفط وقوص

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