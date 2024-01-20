محافظ قنا يوافق على السماح بنقل الركاب من أمام مسجد سيدي عبدالرحيم

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على السماح لسيارتين ميكروباص على مدار اليوم لنقل ركاب مركزى قفط وقوص من أمام مسجد سيدى عبد الرحيم بالتتابع لمنع التكدس فى المنطقة مع إثبات الحضور في موقفيّ قفط وقوص بمنطقة "بورة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى.

وقال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، خلال بيان صحفي، إن ذلك يأتي تيسيرا على الركاب ورفع المعاناة عنهم مع الحفاظ على السيولة المرورية بالمنطقة، يأتى ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مواقف السرفيس بالمحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وافق على مد فترة المدة الممنوحة للسائقين الفائزين بقرعة الحصول على خطوط سير سيارات سرفيس داخل مدينة قنا وسيارات أجرة بين مدينة قنا والمراكز واستلموا الخطابات من إدارة المواقف بالمحافظة للانتهاء من إجراءات ترخيص السيارة من 16 يناير الجارى حتى 16 مارس القادم حيث كان من المقرر الانتهاء من الاجراءات 16 ديسمبر الماضى، وذلك في إطار إعلان المحافظة عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة سبق وأن وافقت على تقليل شرط حمولة السيارة 14 راكبا بدلا من 16 للحصول على خط سير جديد، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من قِبل عدد من السائقين.