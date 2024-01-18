محافظ قنا يستمع لشكاوى91 مواطنًا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الخميس، ٩١ مواطنًا، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشكلاتهم، يأتى من منطلق حرص محافظ قنا على حل مشكلاتهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "عبد الباقي" أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

وكان قد ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال البرنامج بالمحافظة، وكذا خطط العمل خلال عام 2024، وعرض خطة تطوير وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية واطلاق استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظة قنا.