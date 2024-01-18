الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية داخل ذراعات القصب بقنا

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية داخل الزراعات من عزبة الألفي مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلقات نارية أثناء عمله في كسر محصول القصب داخل عزبة الألفي مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع "مصطفى. ر.أ.ح، يبلغ من العمر 22 عامًا، من عزبة الألفي إثر إصابته بطلقات نارية أثناء نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين داخل الزراعات فأصيب المجني عليه بالخطأ أثناء عمله في كسر محصول القصب بزراعات إحدى العائلتين.

إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

وكان قد أحبطت إدارة المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي تهريب حمولات قصب السكر داخل مقطورات ونقلهم إلى مصنع السكر في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وذلك تنفيذًا لقرار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وكان قد أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء أمس، القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائى لنقل أى كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا الى أي محافظة اخرى وذلك عن الفترة من بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير فى 30/5/2024.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القرار  نص علي الزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة واقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ علي الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ذلك 

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