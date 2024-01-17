بتكلفة 215 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مشروع الصرف الصحى بقري الأشراف

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اليوم الأربعاء، مشروع الصرف الصحى لقري الأشراف البحرية والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رافقهما الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فرغلي نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع عبد البصير مدير مكون التخطيط بالبرنامج والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بقنا، وفريق مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بوحدة التنفيذ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، قال محافظ قنا إن مشروع صرف صحى قرية الأشراف البحرية يتكون من شبكات إنحدار بطول 9.2كم وخط طرد بطول 7.4كم ومحطة رفع صرف صحى بحجم استثمارات بلغ 215 مليون جنيه لخدمة أكثر من 6500نسمة.

وأشار “الداودي” إلى أن محافظة قنا كان لها نصيب كبير من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ 10 سنوات الماضية، علي مستوى القطاعات التنموية والخدمية، خاصة قطاع الصرف الصحى الذى شهد تطورًا كبيرًا ونهضة لم تشهدها المحافظة من قبل.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظات الصعيد تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التى وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولى خلال الست سنوات الماضية، مضيفًا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس جدية الحكومة فى تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنمويًا من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، فضلا عن حرص الحكومة على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

يذكر أن إجمالى عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر(27) مشروع بقيمة 1.5مليار جنيه موزعة كالتالى: 13 مشروع مياه الشرب بقيمة 200مليون جنيه متنوعة بين إنشاء محطات مياه شرب مثل محطة حجازى بحرى 120ل/ث، وإحلال وتجديد شبكات مياه شرب وصل الى 150كم بقرى ومدن محافظة قنا، و14مشروع صرف صحى بقيمة 1.3مليار جنيه لتنفيذ صرف صحى متكامل (شبكات إنحدار – خط طرد – محطة رفع صرف صحى ) لعدد 6 قرى بمركزى أبوتشت وقنا ( الشقيفى – الحسينات – بخانس – القناوية – الأشراف البحرية – المخادمة ) بالإضافة الى محطة معالجة الأشراف البحرية بطاقة 29000 م3/يوم.