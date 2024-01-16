الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يحظر نقل محصول قصب السكر خارج المحافظة

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

أصدر اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائى لنقل أي كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أي محافظة أخرى، وذلك عن الفترة من بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير فى 30/5/2024.

من جانبه قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القرار نص على إلزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة وأقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ على الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

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