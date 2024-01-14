الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لـ 28806 طالبا.. انطلاق امتحانات المرحلة الثانوية في قنا

طلاب
طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، بدء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023-2024م، بحسب جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والبالغ عددهم 28806.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون، اليوم الأحد 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية فترة صباحية بإجمالي 17072 طالب وطالبة بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية فترة مسائية بإجمالي 11734 طالب وطالبة.

 الامتحانات تعقد إلكترونيا بحسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس

وقال السيد إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تعقد إلكترونيا بحسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة تكنولوجيًا، يتم عقد امتحاناتهم ورقيًا.

وأشار إلى أن الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة، وفقا للكتاب الدوري رقم 49، وينقسم الامتحان إلى أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، و15% أسئلة مقالية قصيرة، وبالنسبة للطلاب الذين يمتلكون أجهزة التابلت ومدارسهم مجهزة تكنولوجيا، فيجيبون عن اسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا، والأسئلة المقالية ورقيًا.

 الامتحان الإلكتروني والورقي يعقدان في وقت واحد

وأضاف  أن الامتحان الإلكتروني والورقي يعقدان في وقت واحد خلال الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشكلات تقنية  في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.
وأكد أن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت، وكذلك طلاب المنازل، يؤدون امتحاناتهم ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني.
وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.
وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي، تعقد ورقيا، بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية.

قنا تعليم قنا محافظ قنا محافظة قنا الامتحانات

مواد متعلقة

القضاء الإدارى يرفض دعوى "النائبة" صاحبة واقعة الغش

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

الصلح خير.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

جامعة جنوب الوادى تحقق فى اعتداء برلمانية على عضو هيئة تدريس

جامعة جنوب الوادى تكشف تفاصيل اعتداء برلمانية على مراقبين أثناء الامتحانات

"الداودى" يشهد أداء حلف اليمين لمديري عام الشباب والرياضة والتنظيم والإدارة بقنا

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

رئيس الوزراء: توفير آلاف الفرص من العمل للمصريبن مع افتتاح أبراج العاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت