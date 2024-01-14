لـ 28806 طالبا.. انطلاق امتحانات المرحلة الثانوية في قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، بدء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023-2024م، بحسب جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والبالغ عددهم 28806.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون، اليوم الأحد 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية فترة صباحية بإجمالي 17072 طالب وطالبة بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية فترة مسائية بإجمالي 11734 طالب وطالبة.

الامتحانات تعقد إلكترونيا بحسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس

وقال السيد إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تعقد إلكترونيا بحسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة تكنولوجيًا، يتم عقد امتحاناتهم ورقيًا.

وأشار إلى أن الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة، وفقا للكتاب الدوري رقم 49، وينقسم الامتحان إلى أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، و15% أسئلة مقالية قصيرة، وبالنسبة للطلاب الذين يمتلكون أجهزة التابلت ومدارسهم مجهزة تكنولوجيا، فيجيبون عن اسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا، والأسئلة المقالية ورقيًا.

الامتحان الإلكتروني والورقي يعقدان في وقت واحد

وأضاف أن الامتحان الإلكتروني والورقي يعقدان في وقت واحد خلال الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشكلات تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وأكد أن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت، وكذلك طلاب المنازل، يؤدون امتحاناتهم ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي، تعقد ورقيا، بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية.