الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداودى" يشهد أداء حلف اليمين لمديري عام الشباب والرياضة والتنظيم والإدارة بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أداء حلف اليمين لكلًا من أحمد سيد مصطفى حسن مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والادارة بقنا، والدكتور كريم حمدى إمبادر محمد مديرًا عاما للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا، ومحمد عبد الرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة. 

وجاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب ".

 المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لهما بتوليهما منصبيهما الجديد، متمنيا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل بالمحافظة وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية وحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لتحقيق التنمية المستدامة.

كان قد شددَّ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بمكتبه، لحصر أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، وسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ،  بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز ومُدن المحافظة، ومديرى الأملاك ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية.

اختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا

وأضاف “الداودي”، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى فى المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030،  تنفيذًا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضى الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضى لبحث كيفية استغلالها.

محافظ قنا محافظة قنا قنا الشباب والرياضة أشرف الداودي محافظ قنا

مواد متعلقة

لإزالة المعوقات.. امتحانات تجريبية فى قنا لطلاب الأول والثانى الثانوى العام

محافظ قنا: حصر وحوكمة أراضى أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالة

محافظ قنا يستقبل وفد الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى داخل الديوان العام

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا

إصابة 4 أشقاء فى حادث تصادم بقنا

قنا: الكشف على 46 ألف مواطن خلال 50 قافلة طبية مجانية بعام 2023

طالب يُولّد سيدة على كشاف هاتفه فى قنا: «ربطت الحبل السرى بمشبك غسيل»

محافظ قنا يناقش التخفيف من حدة الاختناقات والازدحام بشارع كوبرى دندرة

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين