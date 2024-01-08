"الداودى" يشهد أداء حلف اليمين لمديري عام الشباب والرياضة والتنظيم والإدارة بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أداء حلف اليمين لكلًا من أحمد سيد مصطفى حسن مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والادارة بقنا، والدكتور كريم حمدى إمبادر محمد مديرًا عاما للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا، ومحمد عبد الرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وجاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب ".

المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لهما بتوليهما منصبيهما الجديد، متمنيا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل بالمحافظة وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية وحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لتحقيق التنمية المستدامة.

كان قد شددَّ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بمكتبه، لحصر أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، وسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز ومُدن المحافظة، ومديرى الأملاك ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية.

اختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا

وأضاف “الداودي”، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى فى المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، تنفيذًا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضى الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضى لبحث كيفية استغلالها.