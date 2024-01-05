الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطتي  الألبان 1 و2 ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف، رافقه حسام حموده سكرتير عام المحافظة والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، ومديرى المشروعات.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال تطوير المجزر الآلي، لاستقبال دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطري، والتي يتم طرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما تفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات  ( طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) وتتم زراعتها بنظام الرى الحديث بإستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واطمئن المحافظ على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة. 

وتابع سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها. 

وشملت الجولة تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يتم توزيع انتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

قنا محافظ قنا محافظة قنا مشروعات الأمن الغذائي أشرف الداودي محافظ قنا

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