أمن قنا يكشف غموض إصابة شاب ووالدته بطلقات نارية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، غموض واقعة إصابة شاب ووالدته بطلقات نارية داخل قرية أبومناع شرق، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتبيّن بعد تكثيف التحريات إصابة الشاب "مجدى.ح.ع.أ"، يبلغ من العمر 23 عامًا، طلق ناري بالذراع الأيسر، ووالدته "خ.م.م.ع"، تبلغ من العمر 45 عامًا، طلق ناري باليد اليمنى، على يد نجل عمه يُدعى "مصطفى" بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية أبومناع شرق مركز دشنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب ووالدته بطلقات نارية داخل منزلهما في قرية أبومناع شرق مركز دشنا.

تم نقلهما إلى مستشفى فاو في دشنا ومنها تقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لعدم استقرار حالتهما الصحية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.