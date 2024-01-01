"هدى" تنهي حياة زوجها في أبوتشت والنيابة تحقق

بدأت النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم، تحقيقاتها مع موظفة في التربية والتعليم بعد اتهامها بالتخلص من زوجها بمساعدة زميلها في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بعدما تم العثور على جثته أمس الأحد.

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة عامل ملقاه داخل شقته وبها شبهة جنائية في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

كشفت تحريات اللواءين أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية وأحمد الخرادلى رئيس مباحث المديرية، أن الجثة للمدعو « حازم.ح" ٣٩ سنة عامل خدمات بالغردقة وتبين وجود آثار ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسم وذلك داخل شقته وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وتدعى " هدى.ع.ع" ٣٨ سنه موظف بالتربية والتعليم وزميلها المدعو "وائل.أ.ح" ٣٨ سنة موظف بالتربية والتعليم.

وبينت التحريات، ان المتهمة اتفقت مع زميلها بالتخلص من زوجها لوجود علاقة عاطفية بينهما فأوهمت زوجها بوجود خلافات في العمل مع زميلها ولا بد من استضافته بالمنزل لإنهاء المشكلة وأثناء وجودهما بالشقة قاموا بقتله وطعنه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.