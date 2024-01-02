قنا تتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، برتوكول تعاون لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، يأتى هذا التعاون في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية بالمناطق الاكثر احتياجا بهدف الاستفادة من الميزات التنافسية بها، وتوفير فرص عمل لائقة لرفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إنه بموجب البرتوكول المبرم ستقوم محافظة قنا بإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك – مركز أبوتشت الذى أنشأته هيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة التخطيطية بالهيئة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا، وجرى تجهيزه للاستخدام كورش للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتكاملة، على مساحة ٨٤٠م٢ ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالقرار رقم ١٥ لسنه ۲۰۲۳.

وأضاف عبد الباقى أن إنشاء المجمع يهدف إلى الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمحافظة، وتعزيز التفاعل بين الأجيال، والمساهمة في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات، ما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع، حيث يعتبر مجمع الصناعات الحرفية بالمحافظة نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في المواهب المحلية، من خلال توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين لتعزيز الابتكار والاستدامة، خاصة أن محافظة قنا تعد مركز رائد في مجال الصناعات الحرفية على مستوى مصر.