ارتفاع عدد المصابين في انقلاب "ميكروباص" بقنا إلى 15

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الطريق الصحراوي، لـ 15 مصابًا وذلك أمام قرية السماينة بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة في نجع حمادي في شمالي محافظة قنا.

وأسفر الحادث الأليم بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصًا بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وذلك جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.