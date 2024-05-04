السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حسين هريدى لـ"الشاهد": نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويراهن على عودة ترامب

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن رئيس الوزراء  الإسرائيلي بينامين نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويراهن على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"من وجهة إسرائيل، فثي لا تريد أن تتعهد الآن أو تضمن للولايات المتحدة الإمريكية إلا وقف إطلاق نار دائم، وحتى الولايات المتحدة الإمريكية لا تميل فكرة وقف إطلاق النار الآن، ونتنياهو يلعب بورقة الوقت على الأقل حتى نوفمبر القادم.
 

وأضاف، أن يوم 5 نوفمبر القادم، يوجد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية، وتغير كل مجلس النواب بكامل أعضائه وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وبالتالي رئيس الوزارء الإسرائيلي بيعتقد أنه بيراهن على الوقت الان لأن هناك فرصة لعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلي البيت الأبيض، خاصة أنه أقرب له بشكل كبير، ولا ننكر أ، إسرائيل حققت في عهد " ترامب" أغلب أهدافها الاستيراتيجية حتى أن إدارة " ترامب" أعترفت بحق إسرائيل ف الوصول إلي "أغور" نهر الأردن، وأيضًا اعتراف أمريكا بالسيادة الإسرائيلة على هضبة الجولان، كما نقلت السفارة الأمريكية إلي القدس، طرحت خطة السلام.  

 

ولفت أن خطة السلام الذي طرحت في 2020، والمُطلق عليها صفقة القرن، هذه الخطة الذي وضعها كان نتنياهو وسفيره في ذلك الوقت في واشنطن والذي يشغل منصب الأن وزير الشئون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية     
وتابع:"وفي حالة أذا عاد " ترامب" في 5 نوفمبر هذه الخطة سوف تُنفذ على الأرض، وهذه الخطة، ما سمي في ذلك الوقت بـ " السلام الاقتصادي"".

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